Grosso sul futuro: "Al Sassuolo abbiamo fatto cose bellissime..."
20.04.2026 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
A Coverciano è stato premiato anche il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso, che ha parlato durante la cerimonia per Inside The Sport 2026. L'ex difensore si è espresso soprattutto sul suo futuro, che potrebbe andare anche oltre il club neroverde. Nelle ultime settimane, infatti, il suo nome è stato accostato a diverse squadre, tra cui anche la Lazio.
Di seguito le sue dichiarazioni: "Futuro? Io sono contentissimo di aver fatto gli ultimi due anni con una proprietà di grandissimi valori, mi sono trovato molto bene. Abbiamo fatto sia anno scorso che quest'anno cose bellissime. Ora continuiamo a pensare al presente, il futuro si costruisce facendo cose buone giorno dopo giorno".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.