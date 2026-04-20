Garbo: "La Lazio deve decidere cosa fare da grande. Contro il Napoli..."
20.04.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nell'ultimo turno di campionato, la Lazio ha battuto il Napoli di Conte. Grazie a una splendida prestazione e ai gol di Cancellieri e Basic, la squadra di Sarri si è imposta al Maradona, proiettandosi ora verso la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Proprio riguardo alla gara si è espresso il giornalista Daniele Garbo ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole: "La Lazio ha fatto una grandissima partita a Napoli, facilitata da un Napoli senza forze e mordente. A Roma invece devono decidersi ora cosa fare, su chi puntare. Devono decidere cosa fare da grandi".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.