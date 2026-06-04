Lazio, Melli duro: "I tifosi? Della protesta non frega più niente a nessuno!"

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Intervenuto in collegamento a Radio Radio, Franco Melli ha parlato dei tifosi della Lazio e della contestazione contro il presidente Lotito. Di seguito le sue parole: "Il tifo organizzato della Lazio deciderà se rinnovare gli abbonamenti o meno, ma non frega niente a nessuno. Fuori dal raccordo anulare all'inizio sembrava che fosse un caso eclatante, adesso non frega niente a nessuno. Noi dobbiamo riconoscere che i tifosi nella loro disperazione sono coerenti, contrariamente a quello che è il tifo, che se la squadra va bene sei contento e che se va male la contesti. I tifosi della Lazio sono un unicum, così come la protesta. L'effetto che si credeva non è stato raggiunto. I grandi scioperi devono portare a un risultato. Se il risultato è zero, va bene andare avanti? Fermo restando che il diritto della gente è di fae quello che vuole. Ma io vedo che non interessa più sta storia, a nessuno".

"#Lazio, Stadio vuoto? Se uno sciopero fallisce, che senso ha continuare? Lontano da Roma non frega niente a nessuno..."



L'opinione di Franco Melli sulla protesta della #CurvaNord contro #Lotito, in attesa della decisione sulla prossima stagione (riguardo gli abbonamenti) pic.twitter.com/G58b9aNuMP — Radio Radio (@RadioRadioWeb) June 4, 2026