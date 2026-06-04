Lazio, è il compleanno di Provstgaard: gli auguri della società
04.06.2026 16:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dal suo arrivo ad oggi, Oliver Provstgaard ha convinto tutti. Il centrale danese ha saputo ritagliarsi il suo spazio, sfruttando al meglio i minuti che gli sono stati concessi.
Oggi l'ex Velje compie gli anni, 23 per l'esattezza. Oliver ha festeggiato in anticipo con l'esordio dal primo minuto con la Nazionale magiore della Danimarca, e probabilmente come buon auspicio si sarà augurato di ritagliarsi una stagione da protagonista con la Lazio.
Di seguito gli auguri della società: "Olivier Provstgaard, difensore biancoceleste, oggi spegne 23 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.