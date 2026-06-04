GOSSIP | Icardi vince in tribunale contro Wanda Nara: no al maxi assegno

04.06.2026 12:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
GOSSIP | Icardi vince in tribunale contro Wanda Nara: no al maxi assegno

Nuovo capitolo della saga tra Wanda Nara e Mauro Icardi e, questa volta, il punto è per il calciatore del Galatasaray. Il Tribunale di Milano ha infatti respinto la richiesta avanzata dalla showgirl argentina di ottenere un assegno di mantenimento provvisorio pari a 250 mila euro mensili. Il tribunale ha ritenuto che non sussistano, allo stato attuale, le condizioni necessarie... <<< WANDA NARA E MAURO ICARDI >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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