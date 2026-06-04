Empoli, Corsi può farsi da parte: "Se rimarrò da solo, il futuro sarà difficile"
Dopo trentacinque anni può finire la presidenza di Fabrizio Corsi all'Empoli. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il patron ha dichiarato di star valutando concretamente l'ipotesi di farsi da parte, che sia con la cessione del club o attraverso l'ingresso di un socio. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "Auspico che ci sia una persona che ci possa dare stabilità economica e che ci possa accompagnare in progetti importanti come lo stadio. Sono state imprese straordinarie, ora siamo in un momento difficile e se rimarrò da solo penso che il futuro sarà ancora più difficile. Trentacinque anni sono tanti, forse troppi. Per questo, la mia speranza è trovare una soluzione per permettere che la mia esperienza si concluda nel miglior modo possibile".