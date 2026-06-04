Lazio, per la difesa spuntano due nomi dell'Italia di Baldini: di chi si tratta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a salutare Alessio Romagnoli e, per raccoglierne l'eredità, la società è tornata a valutare il profilo di Diogo Leite. Il difensore portoghese, mancino come Romagnoli e prossimo allo svincolo dall'Union Berlino, rappresenta un'opportunità interessante sul mercato. A gennaio non era particolarmente convinto della destinazione Lazio, ma il suo futuro resta aperto nonostante l'interesse concreto dell'Eintracht Francoforte.
Tra i nomi seguiti dal club, come riporta il Corriere della Sera, figurano anche Fabio Chiarodia del Borussia Mönchengladbach e Filippo Mane del Borussia Dortmund. Entrambi italiani e Under 23, con il primo che ha giocato anche l'amichevole con il Lussemburgo, rappresentano profili particolarmente graditi anche per ragioni legate alla composizione della rosa e ai costi di gestione. Le valutazioni, comunque, proseguiranno nei prossimi giorni, mentre la Lazio lavora per individuare il sostituto ideale di Romagnoli.