Lazio, per la difesa spuntano due nomi dell'Italia di Baldini: di chi si tratta

04.06.2026 10:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, per la difesa spuntano due nomi dell'Italia di Baldini: di chi si tratta
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RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a salutare Alessio Romagnoli e, per raccoglierne l'eredità, la società è tornata a valutare il profilo di Diogo Leite. Il difensore portoghese, mancino come Romagnoli e prossimo allo svincolo dall'Union Berlino, rappresenta un'opportunità interessante sul mercato. A gennaio non era particolarmente convinto della destinazione Lazio, ma il suo futuro resta aperto nonostante l'interesse concreto dell'Eintracht Francoforte.

Tra i nomi seguiti dal club, come riporta il Corriere della Sera, figurano anche Fabio Chiarodia del Borussia Mönchengladbach e Filippo Mane del Borussia Dortmund. Entrambi italiani e Under 23, con il primo che ha giocato anche l'amichevole con il Lussemburgo, rappresentano profili particolarmente graditi anche per ragioni legate alla composizione della rosa e ai costi di gestione. Le valutazioni, comunque, proseguiranno nei prossimi giorni, mentre la Lazio lavora per individuare il sostituto ideale di Romagnoli.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.