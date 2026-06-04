Lazio - Gattuso, ancora non c'è l'ufficialità: quando verrà depositato il contratto
RASSEGNA STAMPA - Non esistono ancora immagini ufficiali di Gattuso a Formello nel suo primo giorno da tecnico designato della Lazio, e probabilmente non ne verranno diffuse per diverse settimane.
L’ex commissario tecnico della Nazionale ha già lasciato il ruolo in azzurro, risolvendo il proprio contratto con la FIGC, mentre la situazione del suo staff è diversa: i collaboratori non hanno ancora interrotto formalmente il rapporto e, in assenza di una rescissione anticipata, i loro accordi scadranno il 30 giugno.
L’intesa tra Gattuso e la Lazio è stata definita da tempo, con tutta la documentazione già predisposta. Tuttavia, come spiega il Corriere dello Sport, il club biancoceleste potrà depositare ufficialmente il contratto dell’allenatore e quello dei quattro membri del suo staff soltanto dal 1° luglio, data che segnerà l’inizio della stagione sportiva 2026-27.
Nel frattempo Gattuso continua a lavorare a Formello, dove resterà anche nelle prossime ore per pianificare nel dettaglio la preparazione estiva. Salvo cambiamenti, il ritiro precampionato si svolgerà proprio nel centro sportivo biancoceleste.