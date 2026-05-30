Lussemburgo - Italia, dove vedere il match in tv e in streaming
30.05.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Senza Mondiale, all'Italia restano due amichevoli. La prima si giocherà contro il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg nella giornata di mercoledì 3 giugno, alle ore 20:45. La gara, che rappresenterà l'esordio di Baldini in panchina come ct traghettatore della Nazionale azzurra, sarà trasmessa dalla Rai, su Rai Uno, al canale numero 1 e 501 HD del digitale terrestre.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.