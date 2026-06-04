Calciomercato Lazio | Ora la priorità è sostituire Romagnoli: tutti i nomi
RASSEGNA STAMPA - L'avventura di Gattuso alla Lazio rischia di iniziare con una perdita pesante. Come previsto, l'Al-Sadd è tornato alla carica per Romagnoli, presentando un'offerta da 6 milioni di euro netti a stagione per tre anni al difensore e una proposta da 3 milioni per il cartellino al club biancoceleste. Dopo il tentativo fallito dello scorso gennaio, la trattativa appare questa volta vicina alla conclusione: restano da definire alcuni dettagli legati alle modalità di pagamento, ma la fumata bianca sembra sempre più probabile.
La possibile partenza di Romagnoli non ha colto di sorpresa Gattuso, già informato sia dalla società sia dal giocatore. Per il nuovo allenatore la priorità diventa quindi sostituire il difensore. Come scrive La Repubblica, Provstgaard è destinato ad avere maggiore spazio, ma servirà comunque un innesto. Tra i profili seguiti c'è quello del giovane Sergi Dominguez, per il quale la Dinamo Zagabria continua a chiedere almeno 10 milioni di euro. Resta inoltre viva la pista che porta a Diogo Leite, considerato un'opportunità interessante per completare il reparto difensivo, visto che si può prendere a parametro zero.