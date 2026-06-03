Calciomercato Lazio | Il Real Madrid ripensa a Gila? Le ultime

03.06.2026 10:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Il Real Madrid ripensa a Gila? Le ultime
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RASSEGNA STAMPA - Tra le priorità di Gennaro Gattuso c'è quella di preservare l'ossatura difensiva della Lazio. Il tecnico, che oggi sarà a Formello insieme al suo staff, vorrebbe infatti ripartire da Mario Gila e Alessio Romagnoli, considerati due elementi fondamentali del reparto arretrato.

La situazione più delicata riguarda lo spagnolo, in scadenza nel 2027. Il Napoli continua a spingere per il suo acquisto, ma la Lazio non intende fare sconti e mantiene una valutazione di circa 30 milioni di euro. Una posizione che potrebbe portare a un vero e proprio braccio di ferro, soprattutto considerando che il difensore piace anche a diversi club di primo piano come Inter, Juventus, Atletico Madrid e Chelsea.

Come scrive La Repubblica, sullo sfondo resta inoltre l'attenzione del Real Madrid, club in cui Gila è cresciuto e che conserva il 50% sulla futura rivendita del giocatore. I Blancos starebbero valutando l'ipotesi di riportarlo in Spagna.

Anche il futuro di Romagnoli è tutto da definire. Il centrale biancoceleste sta riflettendo sulla ricca proposta dell'Al-Sadd, che gli avrebbe offerto un contratto triennale da circa 18 milioni di euro complessivi. Due situazioni che la Lazio dovrà risolvere nelle prossime settimane per garantire a Gattuso una difesa competitiva in vista della nuova stagione.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.