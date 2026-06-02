Stam ricorda: "Alla Lazio ho vissuto un periodo molto difficile, ma..."
02.06.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Parla Stam a ESPN. L'ex difensore della Lazio ha analizzato le convocazioni del ct dell'Olanda Koeman per i Mondiali 2026, ricordando anche il suo periodo in Nazionale in passato. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Quando ero alla Lazio le cose non andavano bene. C'erano molti problemi finanziari, bisognava vendere i giocatori. Per questo motivo non eravamo sereni e perdevamo anche tante partita. In quel periodo quindi era davvero piacevole poter andare in nazionale. Ritrovare i miei compagni connazionali, poter parlare di nuovo in olandese per un po'. Questo mi faceva stare bene".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.