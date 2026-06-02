Lussemburgo - Italia, le probabili formazioni: tanti giovani, c'è Esposito
Ecco la prima di due amichevoli dell'Italia. Gli azzurri del ct traghettatore Baldini vanno in campo contro il Lussemburgo. Tanti giovani in squadra, quasi tutti Under 21. Donnarumma è una delle poche eccezioni: il capitano sarà regolarmente in porta. La difesa dovrebbe essere composta da Comuzzo e Chiarodia al centro, Palestra e Ahanor sulle fasce. Il terzetto di centrocampo dovrebbe comporsi con Lipani in regia e Pisilli e Dagasso come mezzali. Nel tridente offensivo, invece, spazio a Pio Esposito affiancato da Fini e Koleosho.
LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari. Ct: Strasser.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Baldini.