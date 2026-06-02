Ex Lazio | Nesta all'Avellino, l'annuncio del presidente: "Sarà il suo anno"
02.06.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alessandro Nesta sarà il nuovo allenatore dell'Avellino. La scelta è fatta: l'ha annunciato il presidente irpino Angelo D’Agostino ai microfoni di AvLive. Di seguito le sue parole sull'ex difensore della Lazio: “Abbiamo scelto Nesta dopo una serie di valutazioni fatta anche su altri allenatori, crediamo tutti che sarà il suo anno e quello dell’Avellino. Ha un passato importate da calciatore e un po' meno da allenatore, ma credo che il meglio debba ancora venire e spero che mostri il suo valore ad Avellino. Vogliamo raggiungere altri successi e lui dovrà esserne l’artefice, l’ho visto modesto e tranquillo, sulla falsa riga di Ballardini. Poi lo scopriremo bene col tempo”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.