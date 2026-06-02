Ex Lazio | Baroni incensa Pedro: “Uno come lui può fare ciò che vuole”
02.06.2026 17:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Marco Baroni non dimentica Pedro. L’ex allenatore della Lazio in una lunga intervista sulle colonne del Corriere dello Sport, intervistato da Malcom Pagani, parla del canario dopo l’addio al calcio. Di seguito le sue parole.
“Pedro può fare quello che vuole e lo farà bene perché è un uomo straordinario con tantissime qualità. Il talento calcistico, nonostante fosse un campione che ha vinto di tutto, non era neanche tra le più importanti”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.