Baroni e l’amore per la Lazio: “Andare via il dolore più grande della carriera”
RASSEGNA STAMPA - Traspare amore per la Lazio in ogni parola di Marco Baroni nella lunga intervista concessa a Malcom Pagani sulle colonne del Corriere dello Sport. L’ex tecnico biancoceleste ripercorre le sensazioni dell’addio e svela la speranza di un impossibile ritorno. Di seguito le sue parole.
“La Lazio è stata la squadra più forte che abbia allenato e andare via da qui il dolore più intenso di tutta la mia carriera. La Lazio di giocatori forti ne aveva moltissimi e tutto il gruppo mi ha dato disponibilità, partecipazione e voglia di condividere ogni momento. Ne sono fiero e orgoglioso”.
“Tornerei alla Lazio piedi. Non lo scriva però, tanto è impossibile. L'unico rimpianto utile è quello che ti serve a non comportarti come non vorresti, a incarnare ciò a cui non vorresti somigliare”.