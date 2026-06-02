Lazio, Baroni non ha dubbi: il pensiero sulla contestazione dei tifosi
02.06.2026 15:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Torna a parlare Marco Baroni. L’ex allenatore della Lazio lo fa sulle colonne del Corriere dello Sport, intervistato da Malcom Pagani. E tra gli argomenti toccati c’è anche la contestazione che la tifoseria biancoceleste ha portato avanti negli ultimi mesi. Di seguito il suo pensiero.
“La contestazione è una situazione complessa, una problematica di lunga data e un dispiacere per tutto il mondo del calcio italiano. Ma io il pubblico della Lazio allo stadio l’ho visto e soprattutto, l’ho sentito. E lo posso soltanto ringraziare”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.