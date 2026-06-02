Lazio - Bodo, i rigori e non solo: Baroni spiega tutto e svela il suo rimpianto

02.06.2026 13:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio - Bodo, i rigori e non solo: Baroni spiega tutto e svela il suo rimpianto
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RASSEGNA STAMPA - Nell’intervista concessa a Malcom Pagani sulle colonne del Corriere dello Sport Marco Baroni torna anche sulla gara tra Lazio e Bodo. Queste le sue parole: “Su quella partita posso dire soltanto che non abbiamo avuto neanche un episodio fortunato a favore e quando dico neanche uno, intendo nessuno. Ma il calcio è questo: esistono momenti, deviazioni e colpi di vento che cambiano il corso di una parabola, anche complessiva”. 

Dopo si può discutere di tutto: di Castellanos, di Noslin, del gol degli avversari, dell'infortunio di Nuno Tavares, di quello che volete, ma la verità è che facemmo una gara epica. Una partita stupenda. E abbiamo avuto molta sfortuna. Un rigore avrebbe cambiato tutto, a partire dalla lettura a posteriori e ci avrebbe portato a una semifinale storica. Peccato. È probabile che quella partita abbia cambiato i giudizI”. 

Il Bodo è una squadra che in casa ha battuto Inter e Manchester City e vanta il 75% di vittorie. Campo stretto, rimbalzo irregolare del pallone, condizioni atmosteriche estreme. Noi, prima della gara di andata, rimanemmo chiusi in albergo due giorni a causa delle bufere di neve. Il Bodo è un'anomalia. Interessantissima. Ho scritto una mail al club per andarli a trovare e vedere come lavorano. Aggiornarmi mi piace, scoprire ciò che non conosco ancora di più”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.