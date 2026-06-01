Calciomercato Lazio | Romagnoli verso l'addio, c'è già il sostituto: ecco chi
01.06.2026 09:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - La difesa ha la priorità. Ripartirà da qui il mercato della Lazio con Gattuso in panchina. Romagnoli rimane in uscita, serve per forza un centrale in più. Il numero 13 aspetta l'affondo dell'Al Sadd, di nuovo. Dopo quanto successo a gennaio, però, questa volta l'operazione dovrebbe andare a buon fine.
Per questo la società cercherà almeno un altro elemento da inserire nel reparto arretrato, che andrà ad aggiungersi a Gila, Provstgaard e Gigot (Patric potrebbe essere spostato definitivamente a centrocampo). Come riportato da Il Messaggero, resta ancora in piedi la pista Diogo Leite. È attesa una risposta a stretto giro, la Lazio non può aspettare in eterno. Il portoghese arriverebbe a zero: non resta che attendere.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.