Lazio, torna Artistico: una stagione da bomber può convincere Gattuso?

L'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio segna l'inizio dell'ennesimo anno zero in casa biancoceleste e l'arrivo di un'altra stagione ricca di incognite. Le prime partiranno dal mercato. Il tecnico calabrese, che nei prossimi giorni sarà a Formello, proverà a dettare le sue esigenze nella speranza di esser ascoltato dalla società. Il tutto in attesa di scoprire le modalità attraverso le quali si potrà agire in entrata (se liberamente o a saldo zero).

L'ARRIVO DI GATTUSO UN'OCCASIONE PER MOLTI - L'inizio dell'ennesimo ciclo presuppone una serie di cambiamenti all'interno della rosa, di cui potrebbero però beneficiare quei giocatori che nelle passate stagioni hanno trovato meno spazio. Gigot, Belahyane, Ratkov, Przyborek per citarne alcuni. Sarà Gennaro Gattuso a doverli studiare e valutare anche nel corso del ritiro di Formello, al quale - a meno di sorprese - prenderà parte anche Gabriele Artistico.

LA MIGLIORE STAGIONE DI ARTISTICO - L'attaccante classe 2002, che nell'estate del 2024 è arrivato nella Capitale dalla Virtus Francavilla, è reduce dalla migliore annata della sua stagione. Nonostante la retrocessione in Serie C dello Spezia, infatti, Artistico è stato uno dei pochi capaci di contraddistinguersi nella rosa di D'Angelo e Donadoni. Sempre titolare, in 33 presenze ha messo a segno 13 gol (più uno in Coppa Italia), diventando il sesto miglior marcatore della Serie B appena conclusa.

ARTISTICO BUSSA ALLA PORTA DI GATTUSO - Il biglietto da visita con cui tornerà a Formello inserisce Artistico nella lista dei calciatori che Gennaro Gattuso potrebbe prendere in considerazione in vista della prossima stagione. Al termine della stagione più prolifica della sua carriera, il classe 2002 vuole dimostrare al nuovo allenatore di avere lo spessore necessario per rientrare nel parco attaccanti della Lazio. Prima, ovviamente, saranno necessarie delle cessioni. Andrà presa una decisione sul futuro di Maldini (in prestito con diritto di riscatto), così come quello di Dia e Noslin.

LE CARATTERISTICHE DI ARTISTICO - Dal canto suo, Artistico ci spera. Non solo ha dimostrato di avere una buona vena realizzativa, ma può anche vantare su caratteristiche che ad oggi nella Lazio mancano. Centravanti di peso, è padrone dell'area di rigore e con lo Spezia ha trovato gol quasi in tutti i modi: di rapina, di testa e perfino in acrobazia. Non è un palleggiatore, ma con il pragmatismo di Gattuso potrebbe sposarsi molto bene, soprattutto in parco attaccanti che quest'anno ha faticato in fase di realizzazione, anche perché privo di un giocatore che avesse l'istinto del gol e l'aggressività necessaria per chi deve comandare negli ultimi sedici metri.

ARTISTICO MERITA UNA CHANCE? - Per concludere, Artistico forse non è la soluzione ai problemi offensivi della Lazio, ma resta un giocatore che merita di esser preso in considerazione. L'ultima annata allo Spezia è il segnale che da Formello aspettavano, nei prossimi giorni sarà lui a dover convincere il nuovo allenatore che merita una chance. Il futuro della sua carriera, dunque, è tra le sue mani e nella testa di Gattuso che, arrivato in un contesto complicato, dovrà essere bravo a cogliere ogni segnale.