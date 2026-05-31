Calciomercato Lazio | Contatto tra la Fiorentina e Mandas: le novità
31.05.2026 16:30 di Antoniomaria Pietoso Twitter: @antospietoso
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - In casa Fiorentina il tema del portiere sarà uno dei temi che terrà banco nelle prossime settimane. David De Gea ha un contratto fino al 2028, ma il calciatore è finito nel mirino della Juventus che potrebbe puntare su di lui dopo la crisi accusara da Di Gregorio.
Qualora lo spagnolo lasciasse la Toscana, un nome caldo potrebbe essere quello di Christos Mandas. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, ci sarebbe stato un contatto con gli agenti del greco nei giorni scorsi ma prima di approfondire la trattativa occorrerà fare chiarezza su De Gea.
La Lazio deve capire cosa fare visto che ha tre potenziali titolari come Provedel, Mandas e Motta e dovrà cederne almeno uno.
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Giornalista pubblicista dal 2007, laziale dalla nascita. Bilancia ascendente scorpione, dimentico di rispondere spesso ma abbiate fiducia prima o poi recupero tutto. Scrivere è l'unica cosa che mi riesce bene.