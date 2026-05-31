Lazio | Cataldi, il piano post-operazione: ecco quando potrà tornare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Un'estate per recuperare, quella di Cataldi. Un obiettivo ben definito in testa: rientrare per l'inizio del ritiro a Formello. Non ha aspettato un attimo, è finito il campionato e si è immediatamente operato. La pubalgia l'ha bloccato da metà aprile in poi, una sofferenza che non gli ha permesso di giocare nelle gare che potevano cambiare il volto dell'annata biancoceleste, cioè la finale di Coppa Italia e il derby. L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito. "È andato tutto ok!", ha sottolineato il regista con uno scatto pubblicato su Instagram.

Cataldi ha scelto il Dottor Cugat, tra i massimi esperti in chirurgia ortopedica, per risolvere i fastidi muscolari che l'hanno condizionato nella parte conclusiva della stagione. Danilo, senza temporeggiare, è volato in Spagna. Durante il protocollo riabilitativo tornerà più volte nella stessa clinica per nuovi consulti e per valutare i miglioramenti del quadro clinico.

L'estate di Danilo, riporta Corriere dello Sport, sarà completamente diversa da quella del 2025. Il cambio d'allenatore in casa Fiorentina - da Palladino a Pioli - è stato fondamentale: fosse rimasto il primo sulla panchina viola, il classe '94 sarebbe stato riscattato dal club senza la possibilità di tornare a Roma. Una delle poche "benedizioni" nella stagione di Sarri, che ha schierato Cataldi titolare per ben 25 volte. In regia non c'è stata pace: Rovella ha fatto i conti con la pubalgia e la frattura scomposta della clavicola, Patric ha rappresentato la soluzione d'emergenza da marzo in poi. Cataldi ha tirato la carretta anche quando è finito KO. L'arrivo di Gattuso lo invoglia a recuperare per l'inizio del ritiro. Si riparte tutti da zero.