Calciomercato Lazio | Ultimatum per Diogo Leite: Gattuso la chiave

RASSEGNA STAMPA - Sono giorni di grande movimento per la difesa della Lazio. In attesa di novità sul futuro di Romagnoli e Gila, entrambi in scadenza nel 2027 e possibili partenti, la società biancoceleste è al lavoro per rinforzare un reparto che ha urgente bisogno di nuovi elementi. Provstgaard è stato blindato, ma con Gigot e Patric che non danno garanzie servirà almeno un colpo per completare il pacchetto difensivo.

A gennaio Fabiani aveva bloccato Diogo Leite, pronto a liberarsi a zero dall'Union Berlino il 30 giugno. A febbraio c'era stato un allontanamento, mentre a marzo le due parti si erano riavvicinate. Poi non si è saputo più nulla. Secondo il Corriere dello Sport, l'arrivo di Gattuso sulla panchina della Lazio potrebbe spingere il portoghese a fare una una scelta.

Leite sta valutando tutte le proposte sul piatto, ma è ora chiamato a prendere una decisione definitiva. Mancino di piede, sarebbe il rimpiazzo ideale per Romagnoli, nonostante caratteristiche diverse. Sull'operazione sono attese novità a stretto giro, in un senso o in un altro.

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