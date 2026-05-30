La Lazio protagonista a Velletri: un weekend dedicato allo sport - VIDEO
30.05.2026 17:30 di Simone Locusta
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Questo weekend, 29 e 30 maggio, va in scena al campo sportivo Giovanni Scavo di Velletri la manifestazione “La Lazio, molto più che calcio! I giovani incontrano i campioni”. Dodici sezioni della Polisportiva Lazio hanno organizzato un grande evento spalmato su due giorni all'insegna dello sport, ma non solo: scuole, famiglie, associazioni e numerosi campioni olimpici e mondiali della polisportiva biancoceleste saranno i protagonisti dell’evento. Di seguito il video recap della prima giornata dell'evento.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.