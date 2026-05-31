Calciomercato Lazio, il portiere è un rebus. E il club cerca un nuovo numero 1

Tutti i profili nel mirino della Lazio per il ruolo di portiere, con Mandas e Provedel che potrebbero entrambi lasciare la Capitale.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La questione portiere è una di quelle da risolvere con più emergenza in casa Lazio. Sicuro di rimanere lo è solo Edoardo Motta, mentre per Mandas e Provedel potrebbe arrivare la cessione. E a quel punto, la società dovrebbe intervenire, tramite il calciomercato, per un ruolo così delicato come quello del numero 1. Qualche nome sul taccuino del club, però, c'è già.

Uno dei profili da seguire è quello di Brenno, riporta Il Messaggero. 27enne, col doppio passaporto (brasiliano e italiano), ha ancora un anno di contratto con il Fortaleza. Ha giocato in Italia, al Bari, per una stagione, e già lo scorso gennaio il ds Fabiani ci aveva fatto un pensiero prima di testare le capacità di Motta e andare a prelevarlo per una cifra irrisoria. Si tratta di un profilo con una certa esperienza e con buone qualità fisiche. Essendo già finito nel mirino è un nome da tenere sotto la lente d'ingradimento.

Occhio poi a Otto Hindrich, di cui s'è parlato in Polonia nella giornata di ieri. Classe '02 del Legia Varsavia, è più giovane ma senza un passato dalle nostre parti, quindi una scelta che non sembra essere proprio in linea con quello che la Lazio deve cercare in questo momento. Serve un estremo difensore un po' più "consumato" per dare a Gattuso la possibilità di affidarsi a chi vede meglio durante la settimana.