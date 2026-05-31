Calciomercato Lazio | Casting per la difesa: tornano di moda due nomi
RASSEGNA STAMPA - Non solo Diogo Leite. Negli scorsi mesi quello del portoghese era stato solo uno dei tanti nomi circolati in ottica Lazio per la difesa. Tra questi c'è anche quello di Lautaro Rivero del River Plate, classe 2003 che aveva suscitato l'interesse anche di club come Roma e Inter, ora non più sul ragazzo.
Mancino, alto 185 cm, in stagione ha totalizzato 14 presenze e un gol nel torneo di Apertura, oltre a 4 gettoni in Copa Sudamericana. Fresco di rinnovo fino al 2029, Rivero è stato blindato dai Millonarios. Secondo il Corriere dello Sport, servono circa 10 milioni di euro per portarlo a Formello. Quello dell'argentino, però, non è l'unico profilo che potrebbe tornare il lizza.
A gennaio, la Lazio aveva valutato anche Arnau Martinez del Girona, che può ricoprire i ruoli di terzino destro e centrale. Nato nel 2003, andrà in scadenza nel 2027, fattore che potrebbe incidere sul prezzo del suo cartellino. Per costruire la difesa di Gattuso, Fabiani guarda al passato, rispolverando tutti giocatori sondati durante l'era Sarri.
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