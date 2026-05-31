Lazio, Mandas e Provedel in uscita: possono salutare entrambi

RASSEGNA STAMPA - Il futuro dei portieri biancocelesti è ancora tutto da decifrare. Tolto Motta, sicuro di restare, la Lazio aspetta di capire il destino degli altri due. In ballo c'è la possibilità di tenere uno tra Mandas e Provedel, ma l'ipotesi più concreta è quella di un doppio addio, con la società che sarebbe chiamata a intervenire sul mercato.

Terminato il prestito al Bournemouth senza il riscatto, il greco potrebbe lo stesso restare in Inghilterra. Le Cherries chiedono uno sconto sui 17 milioni concordati e gennaio, al quale, però, la Lazio non ha ancora aperto. La trattativa è destinata ad andare avanti, ma la sensazione, secondo Il Messaggero, è che alla fine a cedere possa essere il club d'Oltremanica, decisamente più forte economicamente.

Fronte Provedel, invece, non c'è stato alcun incontro per il rinnovo. In scadenza nel 2027, il 32enne è nel mirino di Bologna e, soprattutto, Inter, dove sarebbe convinto di potersi giocare la maglia da titolare con Josep Martinez. Secondo il quotidiano, il portiere è tentato dalla possibilità di poter giocare per vincere dei trofei, un'esperienza molto diversa da quella vissuta in biancoceleste. La Lazio dal canto suo non si opporebbe a uneventuale cessione, visto che l'alternativa sarebbe quella di perderlo a zero un anno dopo.