Lazio, addio Villa Mafalda? Cambia la clinica di riferimento, un nome in pole
31.05.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio è in procinto di cambiare la sua clinica di riferimento. A Formello si stanno valutando diverse opzioni: l'addio a Villa Mafalda dopo solo un anno è sempre più probabile. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore è emerso il nome di Villa Claudia, che al momento sembrerebbe in pole. In passato è stato preso in considerazione anche l'IDI (con cui c'è già stata una collaborazione), la cui candidatura però ora sembra essere tramontata.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.