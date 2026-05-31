Calciomercato Lazio | Per l'attacco piace Sebastiano Esposito: le ultime

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'attacco della Lazio rischia di essere il reparto che cambierà di più. L'addio di Pedro non è al momento l'unico visto che Daniel Maldini sembra destinato a rientrare all'Atalanta a meno che i bergamaschi non abbassino le pretese o aprano a un nuovo prestito. A Gattuso non dispiacerebbe allenarlo, probabilmente da esterno e non da centravanti. In ogni caso, prima si valuteranno altri profili.

Come sottolinea l'edizione odierna de Il tempo, è qui che entra in scena Sebastiano Esposito, il nome più caldo del taccuino del ds Fabiani. Il classe 2002 del Cagliari è un vecchio pallino di Lotito, già cercato in passato come alternativa a Immobile. La scorsa estate i sardi lo hanno acquistato in prestito con obbligo di riscatto dall'Inter: entro il 30 giugno verseranno 4 milioni nelle casse nerazzurre, con il 40% sulla futura rivendita se questa avverrà sopra il prezzo d'acquisto.

In stagione ha realizzato 7 gol e 6 assist tra campionato e Coppa Italia. Sulle sue tracce ci sono anche il Torino e il Como. La pista, però, potrà concretizzarsi solo se la Lazio sceglierà di non riscattare Maldini o di cedere uno tra Dia e Noslin.