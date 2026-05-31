PSG, Vitinha attacca Messi: "Disse che non avremmo mai vinto una Champions, ora..."

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Vitinha è stato scelto come MVP della finale di Champions League vinta dal PSG. Il centrocampista si è voluto levare qualche sassolino dagli scarpini e non le ha mandate a dire a Lionel Messi. Ai microfoni di TNT Sports il portoghese ha detto: "Quando Messi lasciò Parigi per andare all'Inter Miami disse che non avremmo mai vinto una Champions League, ma oggi ne abbiamo vinte due di fila... Spero che stia guardando".

L'ex Porto ha poi aggiunto: "Due Champions in due anni è incredibile e dice molto sulla crescita di questa squadra, siamo migliorati tanto e crediamo moltissimo in quello che stiamo facendo e costruendo, ma ovviamente rispettiamo molto Messi per tutto quello che ha fatto nel mondo del calcio. Però, sul campo, volevamo dimostrare alla gente che si sbagliava ed è esattamente quello che stiamo facendo"