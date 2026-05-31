PSG, Vitinha attacca Messi: "Disse che non avremmo mai vinto una Champions, ora..."

31.05.2026 18:30 di  Antoniomaria Pietoso  Twitter:    vedi letture
PSG, Vitinha attacca Messi: "Disse che non avremmo mai vinto una Champions, ora..."
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Vitinha è stato scelto come MVP della finale di Champions League vinta dal PSG. Il centrocampista si è voluto levare qualche sassolino dagli scarpini e non le ha mandate a dire a Lionel Messi. Ai microfoni di TNT Sports il portoghese ha detto: "Quando Messi lasciò Parigi per andare all'Inter Miami disse che non avremmo mai vinto una Champions League, ma oggi ne abbiamo vinte due di fila... Spero che stia guardando".

L'ex Porto ha poi aggiunto: "Due Champions in due anni è incredibile e dice molto sulla crescita di questa squadra, siamo migliorati tanto e crediamo moltissimo in quello che stiamo facendo e costruendo, ma ovviamente rispettiamo molto Messi per tutto quello che ha fatto nel mondo del calcio. Però, sul campo, volevamo dimostrare alla gente che si sbagliava ed è esattamente quello che stiamo facendo"

Antoniomaria Pietoso
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Antoniomaria Pietoso
Giornalista pubblicista dal 2007, laziale dalla nascita. Bilancia ascendente scorpione, dimentico di rispondere spesso ma abbiate fiducia prima o poi recupero tutto. Scrivere è l'unica cosa che mi riesce bene.