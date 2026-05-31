Lazio, le scadenze dei contratti della rosa: l'elenco completo
31.05.2026 19:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Di seguito l'elenco delle scadenze dei contratti di tutti i giocatori della Lazio.
2026: Hysaj, Pedro, Maldini*, Dia**;
2027: Gila, Cancellieri, Romagnoli, Provedel, Cataldi, Patric, Pellegrini, Gigot, Lazzari, Milani, Renzetti, Di Tommaso, Pinelli, ;
2028: Rovella, Isaksen, Dele-Bashiru, Marusic***, Furlanetto, Floriani Mussolini, Artistico, Bordon;
2029: Provstgaard, Tavares, Noslin, Zaccagni, Belahyane, Mandas;
2030: Taylor, Ratkov, Motta, Przyborek;
*In prestito con diritto di riscatto
**In prestito con obbligo di riscatto
***Opzione di rinnovo per 1 anno
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.