Lazio, le scadenze dei contratti della rosa: l'elenco completo

31.05.2026 19:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, le scadenze dei contratti della rosa: l'elenco completo
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Di seguito l'elenco delle scadenze dei contratti di tutti i giocatori della Lazio. 

2026: Hysaj, Pedro, Maldini*, Dia**; 
2027: Gila, Cancellieri, Romagnoli, Provedel, Cataldi, Patric, Pellegrini, Gigot, Lazzari, Milani, Renzetti, Di Tommaso, Pinelli, ; 
2028: Rovella, Isaksen, Dele-Bashiru, Marusic***, Furlanetto, Floriani Mussolini, Artistico, Bordon; 
2029: Provstgaard, Tavares, Noslin, Zaccagni, Belahyane, Mandas; 
2030: Taylor, Ratkov, Motta, Przyborek; 

*In prestito con diritto di riscatto
**In prestito con obbligo di riscatto
***Opzione di rinnovo per 1 anno
 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.