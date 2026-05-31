Lazio, Sabatini attacca: "Crespi si meritava una chance! Ora è in C..."

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di TribalFootball.com, l'ex direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato di tanti temi tra cui anche della crisi del calcio italiano. Tra i giovani secondo lui meno valorizzati c'è Valerio Crespi, centravanti cresciuto nelle giovanili della Lazio e ora all'Union Brescia in Serie C. Di seguito le sue parole.

"Un esempio di giovani non valorizzati in Serie A? Prendiamo l'attaccante dell'Union Brescia, Valerio Crespi, passato dalla Lazio. Io mi chiedo: cosa gli mancava per fare una dozzina di presenze in Serie A? Non sto accusando nessuno, la mia è solo un'osservazione. In base a quello che ho visto fare a lui e agli altri in questi playoff - ovvero tre gol in quattro partite - mi faccio qualche domanda. E nessuno sa darmi una risposta, semplicemente perché non c'è. È solo questione di coraggio, non che a Sarri manchi. Crespi è forte, ma è dovuto andare in Serie C per dimostrarlo. Ed è anche giusto che i ragazzi facciano un po' di gavetta".