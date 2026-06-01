Calciomercato Lazio | Dalla strada alla Nazionale di Scaloni: la storia commovente di Rivero

RASSEGNA STAMPA - Lautaro Rivero è uno dei nomi seguiti dalla Lazio per rinforzare la difesa. La sua è una storia di sacrifici che in Argentina ha colpito profondamente tifosi e addetti ai lavori.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, prima di arrivare fino alla nazionale guidata da Lionel Scaloni, il difensore si guadagnava da vivere vendendo per strada alfajores, i tipici dolci sudamericani, oltre a fiori e quaderni nei mercati locali. Fin da ragazzo ha svolto diversi lavori per aiutare la famiglia, senza mai abbandonare il sogno di diventare calciatore. Una sua foto da venditore ambulante fece il giro del web, trasformandolo in un simbolo di impegno e determinazione.

Cresciuto nel settore giovanile del River Plate, Rivero ha trovato la consacrazione nel 2024 durante il prestito al Central Córdoba di Santiago del Estero. Con le sue prestazioni ha contribuito alla storica vittoria della Copa Argentina contro il Vélez, convincendo Marcelo Gallardo a riportarlo al River.

Le sue qualità non sono passate inosservate sul mercato. Oltre alla Lazio, anche il Brighton segue con attenzione il difensore argentino, che in passato era stato accostato anche a Inter e Roma. Mancino, fisico e aggressivo nei duelli, viene considerato un profilo ideale per il futuro: in questa stagione ha totalizzato 22 presenze e un gol.

Il River Plate crede molto nelle sue potenzialità e lo ha blindato con un contratto fino al dicembre 2029 e la valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. La Lazio lo monitora da vicino, ma per portarlo a Formello dovrà superare una concorrenza sempre più agguerrita.