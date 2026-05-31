Lazio, famiglia Pellegrini in festa per il battesimo di Sebastiano - FT
31.05.2026 23:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Una giornata da ricordare per il calciatore della Lazio Luca Pellegrini e la sua dolce metà Jennifer Casula. La coppia, qualche mese fa, hanno allargato la famiglia con il primogenito Sebastiano.
Nella giornata di oggi hanno festeggiato il Battesimo del piccolo co una festa in riva al mare. I colori non potevano essere che quelli del bianco e del celeste.
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