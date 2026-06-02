Lazio, Lotito ai Fori Imperiali per la parata del 2 giugno - FOTO
02.06.2026 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si celebrano gli 80 anni della Repubblica Italiana. In occasione della festa del 2 giugno, ai Fori Imperiali a Roma va in scena la tradizionale parata militare alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Sul posto c'è anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Di seguito l'immagine.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.