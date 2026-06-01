Lazio, Bisignani è sicuro: l'Atalanta è il modello da seguire. Il motivo

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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Luigi Bisignani ha parlato della sua lettera pubblicata sulle colonne de Il Tempo diretta al presidente della Lazio Claudio Lotito. In particolare ha consigliato al patron biancoceleste di seguire il modello dell'Atalanta dei Percassi. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

"La Lazio è grande e può essere anche oggetto di grandissimi club, vorrei che Lotito seguisse Percassi e non questo arroccamento sulla sua famiglia. Lotito si è isolato, si è chiuso sull’Appia. Quello che volevo dire è che le persone che ho citato nell’articolo, che ho anche sentito ieri, sarebbero tutte prontissime per trovare le soluzioni più giuste. Ma non per prendergli la Lazio che considera il suo patrimonio personale. Il modello è quello dell’Atalanta di Percassi. Nessuno vuole dirgli di vendere a tutti i costi, ma solo di ragionare, di parlare con le persone che sono tutte biancocelesti. Ora le famiglie devono appoggiarsi a questi per far diventare grandi le loro squadre, come hanno fatto i Percassi che sono l'esempio da seguire".