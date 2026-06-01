Calciomercato Lazio | Dieng si libera a zero: ma prima serve una cessione
01.06.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - La Lazio tiene d'occhio il mercato degli svincolati. Non solo in difesa con il nome di Diogo Leite: anche in attacco c'è un elemento da seguire con attenzione. È il nome di Bamba Dieng, centravanti del Lorient. Quest'anno ha segnato 15 gol tra Ligue 1 e Coppa di Francia in 25 presenze: ora si libererà a zero.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, il senegalese sta valutando offerte dalla Spagna. Anche a Formello ci stanno pensando, ma prima bisognerà cedere uno tra Dia e Noslin. Il primo sarà riscattato proprio in questi giorni, versando 11,3 milioni di euro alla Salernitana. Solo in caso di un addio allora potrà arrivare un nuovo attaccante.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.