GOSSIP | Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme: la conferma
01.06.2026 12:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sembrava essere davvero finita, questa volta, tra Alice Campello e Alvaro Morata e invece sembra proprio che la coppia abbia deciso di darsi una nuova possibilità. A confermarlo è il giornalista spagnolo Javier Hoyos che avrebbe parlato direttamente con il calciatore: “Alice è la donna della mia vita e non posso vivere senza di lei”... <<< MORATA-CAMPELLO >>>
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