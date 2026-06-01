Lazio, Taylor si sposa! C'è la proposta alla fidanzata - FOTO
01.06.2026 16:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Jade Anna ha detto sì. Kenneth Taylor si sposa: il centrocampista della Lazio ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. E la risposta è stata assolutamente positiva. I due quindi convoleranno a nozze nei prossimi mesi: "Il cuore è pieno, la mano è pesante", ha scritto con un cuore bianco l'influencer. Di seguito le immagini della proposta.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.