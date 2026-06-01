Lutto nel calcio: è morto Oikonomou. Ha giocato con Cagliari, Bologna e Sampdoria

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’ex difensore Marios Oikonomou non ce l’ha fatta. Il calciatore greco, che in Italia ha vestito le maglia di Cagliari, Bologna e Sampdoria, non è sopravvissuto alle conseguenze del grave incidente in moto di cui era stato vittima lo scorso 23 maggio nella sua città natale, Giannina. Dopo oltre una settimana di ricovero in terapia intensiva il classe '92 è infatti morto per le conseguenze dell’impatto fra la sua moto e un’automobile subendo gravissime lesioni alla testa che neanche un delicato intervento neurochirurgico sono riuscite a curare.

Okoinomou era arrivato in Italia nel 2013 quando il Cagliari lo prelevò dal PAS Giannina, ma la sua prima esperienza in Serie A si chiuse con una sola presenza. Ceduto in estate al Bologna fu protagonista della promozione con quattro reti in 33 presenze e poi giocò due stagioni in Serie A prima di trasferirsi prima alla SPAL e poi al Bari in Serie B. Nel 2018 tornò in patria per vestire la maglia dell’AEK Atene passando poi per il Copenaghen e di nuovo in Italia – con la Sampdoria – per sei mesi prima di chiudere la sua carriera al Panaitolikos nel 2023/24.

Per lui anche sei presenze con la nazionale ellenica che lo ha voluto salutare così: "Si è distinto per tutto il corso della sua carriera calcistica non solo per la sua presenza sul rettangolo di gioco, ma anche per il suo ethos, la sua professionalità e il suo sorriso, elementi che gli hanno valso la stima e il rispetto di compagni di squadra, allenatori e tifosi. Marios Oikonomou ha collezionato sei presenze con la Nazionale, mentre a livello di club ha giocato in importanti società di Grecia, Italia e Danimarca, lasciando il suo segno nel calcio greco ed europeo. Nello specifico, a livello nazionale ha giocato per il PAS Giannina, l'AEK e il Panaitolikos, mentre in Serie A ha indossato le maglie di Cagliari, Bologna, SPAL, Bari e Sampdoria. Dal 2020 al 2022 ha giocato in Danimarca con la maglia del Copenaghen".