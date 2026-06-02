Calciomercato Lazio | Proposto un centrale: è della scuderia Mendes
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La rosa biancoceleste cambierà molto in estate, tra calciatori in scadenza e scontenti. La coppia Gila - Romagnoli, che ha retto la baracca con Sarri alla guida, sembra essere con un piede e mezzo lontano da Formello. Sullo spagnolo cresce l'interesse del Napoli, mentre l'ex Milan attende un ritorno di fiamma dell'Al Sadd (ma non solo).
In questa situazione, è chiaro che il reparto difensivo sia particolarmente attenzionato in entrata, nonostante ci sia comunque la volontà di puntare sul giovane Provstgaard. Il nuovo nome da segnare in vista dell'apertura del mercato arriva dal Portogallo.
Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, sarebbe stato proposto alla Lazio il centrale tedesco Bright Arrey-Mbi, difensore del Braga di 23 anni della scuderia Mendes, la stessa che cura e gestisce gli interessi di Gattuso. Al momento, la proposta non ha avuto riscontri.