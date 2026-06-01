Lazio, solo Berlusconi poteva convincere Lotito: le parole di Bisignani
01.06.2026 20:30 di Christian Gugliotta
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© foto di Alberto Lingria/PhotoViews
Lungo intervento quello di Luigi Bisignani ai microfoni di Radio Radio, ai quali ha parlato principalmente della sua lettera pubblicata sulle colonne de Il Tempo rivolta a Claudio Lotito. Riguardo la possibilità che qualcuno dal mondo della politica possa far valutare al patron biancoceleste di appoggiarsi a degli investitori esterni, il giornalista si è detto scettico:
"Il politico giusto per convincere Lotito è in Paradiso, ovvero Berlusconi. Era l'unico che ascoltava e considerava, rispetto agli altri invece si considera una spanna in più. Cairo, che è un figlioccetto di Berlusconi, quando ha visto la malaparata a Torino ha pensato di coinvolgere qualche club straniero. Questo direbbe a Lotito, solo Cairo l'ha seguito".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.