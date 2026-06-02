Gattuso incontra Nuno Tavares: ora può restare alla Lazio
02.06.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nuno Tavares verso la conferma. Il suo futuro non sembra più essere in dubbio. Con l'arrivo di Pedraza (a zero dal Villarreal), si erano aperti dei ragionamenti sulla fascia sinistra che lo riguardavano. Come riportato da Alfredo Pedullà, però, negli ultimi giorni il portoghese ha avuto un incontro approfondito con Gattuso e ora la sua permanenza è molto più vicina. Il tecnico infatti lo stima molto, e l'ex Arsenal ha dato la sua disponibilità per vivere un'altra stagione con la maglia della Lazio. A rischiare ora è quindi Pellegrini, che visto anche il suo ingaggio molto elevato potrebbe lasciare Formello in estate (c'è l'interesse del Como).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.