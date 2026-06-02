NEWS | Roland Garros: azzurri on fire. Berrettini, Arnaldi e Cobolli ai quarti
02.06.2026 14:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
L’Italia del tennis continua a stupire al Roland Garros 2026. Anche senza le punte di diamante Sinner e Musetti gli azzurri si sono resi protagonisti di un vero e proprio capolavoro con Berrettini, Cobolli e Arnaldi che hanno conquistato i quarti di finale. Ai quarti ci sarà quindi il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi che scenderanno in campo... <<< ITALIANI AL ROLAND GARROS >>>
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