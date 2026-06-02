Lo Spezia guarda in casa Lazio per il prossimo ds: si avvicina un addio
RASSEGNA STAMPA - Da un’aquila all’altra, da quella della Lazio a quella dello Spezia. Novità alle porte per quanto riguarda la figura del direttore sportivo nelle fila dei liguri, che hanno dato il via al casting per il nuovo ds. E la ricerca, riporta Il Secolo XIX, sembra essere finita anche dalle parti di Formello.
Come svela l’edizione odierna del quotidiano, infatti, sarebbe andato in scena un incontro di oltre due ore tra Charlie Stillitano, presidente dello Spezia, e Giancarlo Romairone. Quest’ultimo, che in Liguria è già stato nella stagione 2013/14, è da anni uno dei principali osservatori della Lazio, ma sembra pronto a salutare i biancocelesti.
Più volte al Picco per osservare da vicino Artistico nel corso dell’ultima stagione, Romairone - riporta sempre il quotidiano - avrebbe già comunicato a Lotito e Fabiani la volontà di cambiare percorso e, per questo, la chiamata dello Spezia potrebbe essere l’occasione attesa dall’attuale osservatore della Lazio per lasciare Formello e iniziare una nuova esperienza.