UFFICIALE - Ex Lazio, Conceicao lascia l'Al-Ittihad: il comunicato
Sergio Conceicao non è più l'allenatore dell'Al-Ittihad. Il tecnico portoghese ha lasciato ufficialmente il club arabo. Prima dell'arrivo di Gattuso, la Lazio l'aveva valutato come profilo per la panchina dopo l'addio di Sarri. Di seguito il comunicato.
"L'Al-Ittihad Club ha risolto il rapporto contrattuale con l'allenatore della prima squadra Sérgio Conceição, con effetto immediato. La decisione fa seguito a una valutazione approfondita delle recenti prestazioni della squadra e riflette gli obiettivi e le ambizioni del Club per la fase successiva. L'Al-Ittihad esprime il proprio sincero apprezzamento a Conceição e al suo staff tecnico per la dedizione e l'impegno dimostrati durante la loro permanenza al Club e augura loro un continuo successo nelle loro future carriere".