Mondiali 2026, Zampolli e l’ipotesi ripescaggio per l’Italia: “Un sogno”

Fonte: Adnkronos

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Si spengono definitivamente le speranze di ripescaggio dell'Italia? Oggi, lunedì 1 giugno, gli azzurri vedono allontanarsi sempre più l'ipotesi di essere ripescati ai Mondiali 2026, quando mancano ormai soltanto dieci giorni all'inizio della rassegna iridata in programma in Stati Uniti, Messico e Canada. A mettere la parola fine ci ha pensato uno dei principali 'sponsor' dell'Italia, l'inviato speciale dell'amministrazione Usa di Donald Trump, Paolo Zampolli: "Il mio sogno e quello di tanti era di avere l'Italia con noi. Avevo suggerito al presidente e a Gianni Infantino che, in caso l'Iran non fosse venuto per qualsiasi ragione, si sarebbe potuto ripescare l'Italia", ha rivelato a 'La Politica nel Pallone' su Rai Gr Parlamento.

"Purtroppo le cose non sono andate così e abbiamo l'Iran che si sta allenando in Messico. I giocatori dell'Iran avranno il permesso soltanto di venire a giocare in giornata e poi tornare, perché i visti sono stati dati solo ai giocatori", ha spiegato Zampolli, "quanto è stato vicino il ripescaggio? Se ne è parlato tanto, poi la Fifa ha delle regole e il presidente Infantino ha preso le sue decisioni. Bisogna pensare al futuro del nostro calcio, io sono molto triste perché la maggior parte dei giovani non ha visto l'Italia al Mondiale. Io ho suggerito e fatto il possibile fino all'ultimo, mettendomi tante persone contro e sono contento di averlo fatto. Un Mondiale in Italia? Sarebbe il sogno di tutti", ha concluso Zampolli.