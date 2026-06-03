Lazio, Gattuso sbarca a Roma: inizia la pianificazione dell'intera estate
RASSEGNA STAMPA - È il giorno dell'arrivo di Gennaro Gattuso a Roma. Il nuovo allenatore biancoceleste sbarcherà nella Capitale con un giorno d'anticipo rispetto ai programmi e già in serata potrebbe incontrare il direttore sportivo Fabiani per un primo confronto operativo. Nei prossimi giorni, a Formello, saranno affrontati i temi principali della nuova stagione, dalla firma sul contratto alla pianificazione dell'intera estate.
Gattuso arriva con entusiasmo e con la consapevolezza delle difficoltà che lo attendono. Da domani inizierà il lavoro organizzativo insieme al suo staff, con particolare attenzione alla preparazione estiva, che per il secondo anno consecutivo si svolgerà a Formello. Sul tavolo ci saranno anche le strategie di mercato e le esigenze tecniche della squadra.
Il tecnico ha già avviato i primi contatti con i giocatori della rosa per creare subito un gruppo compatto, aspetto che considera fondamentale. Parallelamente dovranno essere risolte diverse questioni legate ai calciatori in scadenza nel 2027, soprattutto in difesa. Le situazioni di Romagnoli e Gila restano infatti tra le più delicate e la società dovrà evitare di impoverire il reparto proprio all'inizio del nuovo ciclo tecnico.
Nelle prossime 48 ore verrà definito anche il programma del ritiro estivo. Le visite mediche dovrebbero iniziare il 10 luglio, mentre il raduno con i primi allenamenti è previsto dal 13 luglio. La squadra lavorerà per circa due settimane nel centro sportivo, accompagnando la preparazione con alcune amichevoli. Per Gattuso, quella di oggi rappresenta il primo vero passo della sua avventura sulla panchina della Lazio.