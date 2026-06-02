Lazio, Zaccagni non si ferma: è già al lavoro a Formello - FOTO
02.06.2026 22:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La stagione è finita, ma Zaccagni ha già ripreso ad allenarsi. È quanto si vede nelle sue storie su Instagram: il capitano della Lazio ha lavorato in palestra a Formello, dopo che ha saltato le ultime due gare per qualche problema fisico. La sua preparazione parte da lontano, vuole tornare al meglio per il ritiro di inizio luglio sotto la guida di Gattuso. Di seguito l'immagine.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.