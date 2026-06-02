Lazio, il record di Klose ai Mondiali è in pericolo: in due rischiano di superarlo
02.06.2026 19:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Il record di Miroslav Klose ai Mondiali potrebbe essere in pericolo. Nell'estate del 2014 l'attaccante tedesco, in forza alla Lazio, si laureò campione del mondo con la Germania festeggiando anche il traguardo personale di 16 gol segnati nei Mondiali. Un traguardo che lo rese il miglior marcatore nella storia della competizione più importante nel pianeta calcio. Tuttavia, l'edizione in arrivo potrebbe portare brutte notizie in casa Miro. A inseguire il suo record, infatti, ci sono due dei giocatori più forti della competizione: Lionel Messi e Kylian Mbappé. Il primo a quota 13 gol e il secondo a quota 12 rischiano di poter raggiungere e superare Klose già nel corso di questa edizione che per la Pulce sarà l'ultima della sua carriera.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.